Khởi tố đối tượng mua bán trái phép hóa đơn, thu lợi hơn 100 triệu đồng

Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Cẩm Nhung. Ảnh: NGỌC KHUÊ

Ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Cẩm Nhung (sinh năm 1969, trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, Nhung đã mua bán trái phép 122 hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều công ty, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài tỉnh, với tổng giá trị trên 8,6 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.