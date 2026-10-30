Khởi tố đối tượng làm đổ bức tường khiến một phụ nữ tử vong

Theo điều tra ban đầu, sáng 13-6-2026, quá trình thi công tại công trình xây dựng thuộc phường Giảng Võ, Hà Nội, Nguyễn Văn Lành không thực hiện đầy đủ quy định về an toàn, vệ sinh lao động và an toàn ở nơi đông người.

Cụ thể, Lành điều khiển cẩu trong quá trình thi công mà chưa có người chỉ dẫn, ra hiệu lệnh an toàn. Anh này tự ý thực hiện công việc, làm đổ bức tường khiến chị K.T.T (sinh năm 1976, trú tại xã Hạ Bằng, Hà Nội) bị tai nạn lao động dẫn đến tử vong.

Đối tượng Nguyễn Văn Lành. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Ngày 14-10 và 28-10-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Lành về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 295 Bộ luật Hình sự; đồng thời áp dụng biện pháp bắt giữ bị can để tạm giam phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật.