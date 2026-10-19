Khởi tố đối tượng kinh doanh sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng, SN 1976) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ gần 28,8 tấn táo đỏ mang thương hiệu “Hằng Du Mục”, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/khoi-to-doi-tuong-kinh-doanh-san-pham-xam-pham-quyen-so-huu-cong-nghiep-post672570.antd