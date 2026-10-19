Khởi tố đối tượng kinh doanh sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Việc chia thừa kế đối với nhà đất có Sổ đỏ đứng tên hộ gia đình phức tạp hơn trường hợp tài sản riêng của người chết, bởi trước khi chia phải xác định chính xác phần quyền sử dụng đất thuộc di sản của người để lại thừa kế trong khối tài sản chung của hộ.