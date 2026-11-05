Khởi tố đối tượng khai thác vàng trái phép

Bị can Nguyễn Văn Như (mặc áo đen).

Hiện bị can đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng cuối tháng 8/2026, Nguyễn Văn Như nảy sinh ý định khai thác đất, đá tại khu vực đồi phía sau nhà để nghiền, tuyển, thu hồi vàng bán kiếm lời. Sau đó, Nguyễn Văn Như đã liên hệ, rủ một số người cùng tham gia thực hiện hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản vàng trái phép tại thôn Minh Tâm, xã Bạch Ngọc, từ ngày 07/9/2026 đến ngày 09/9/2026.

Ngày 09/9/2026, Công an xã Bạch Ngọc phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh tiến hành kiểm tra, phát hiện tại khu vực đồi phía sau nhà một hộ dân thuộc thôn Minh Tâm có hoạt động nghiền, tuyển đất, đá để thu hồi vàng trái phép. Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện hệ thống máy nghiền, mô tơ điện, máng tuyển cùng nhiều công cụ, phương tiện, nguyên liệu phục vụ hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản. Thời điểm kiểm tra, các đối tượng chưa thu hồi được vàng và chưa phát sinh lợi nhuận từ hoạt động khai thác trái phép.

Hiện trường vụ án.

Quá trình kiểm tra, xác minh, cơ quan Công an xác định Nguyễn Văn Như có tiền sự về hành vi khai thác khoáng sản trái phép, đã từng bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính nhưng không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Như để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.