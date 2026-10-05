Khởi tố đối tượng khai thác trái phép hơn 1.750m3 cát ở Đà Nẵng

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Tp. Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Văn Tỉnh (SN 1978, trú xã Gò Nổi, Tp. Đà Nẵng) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Trước đó, Cao Văn Tỉnh sử dụng xe xúc lật và ô tô tải để san gạt, múc cát tại khu vực bãi bồi sát nhánh sông Thu Bồn, thuộc thôn Bến Đền, xã Gò Nổi, sau đó đưa về tập kết và bán cho người dân.

Đà Nẵng khởi tố đối tượng khai thác trái phép hơn 1.750m³ cát (ảnh CA)

Qua theo dõi, xác minh, Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 3/2025 đến tháng 5/2026, Tỉnh đã khai thác trái phép hơn 1.759m³ cát, gồm hơn 1.013m³ cát xây dựng và 745,8m³ cát san lấp. Trong đó, 1.699,5m³ cát đã được bán, thu hơn 714 triệu đồng.

Đáng chú ý, khu vực bãi bồi này chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác, thu hồi khoáng sản cho Cao Văn Tỉnh hoặc bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đồng thời, Công an khuyến cáo, các tổ chức, cá nhân không được tự ý khai thác, thu gom, vận chuyển, mua bán cát và khoáng sản khi chưa được cấp phép. Việc khoáng sản nằm tại bãi bồi, lòng sông hoặc trên đất của cá nhân không đồng nghĩa với quyền tự ý khai thác, sử dụng hoặc mua bán.