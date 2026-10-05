Khởi tố đối tượng khai thác trái phép hơn 1.700m³ cát

Khai thác trái phép hàng nghìn mét khối c

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Văn Tỉnh (SN 1978, trú xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) phát hiện Tỉnh sử dụng xe xúc lật và ô tô tải để múc, san gạt cát tại khu vực bãi bồi sát nhánh sông Thu Bồn, thuộc thôn Bến Đền, xã Gò Nổi.

Cao Văn Tỉnh bị khởi tố về hành vi khai thác cát trái phép tại khu vực bãi bồi sát nhánh sông Thu Bồn. (Ảnh: CA)

Sau khi khai thác, số cát được đưa về tập kết rồi bán cho người dân có nhu cầu.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2025 đến tháng 5/2026, Cao Văn Tỉnh đã khai thác trái phép tổng cộng 1.759,48m³ cát. Trong đó có hơn 1.013m³ cát xây dựng và 745,8m³ cát san lấp.

Đáng chú ý, phần lớn số khoáng sản sau khi khai thác đã được đưa ra thị trường. Cụ thể, Tỉnh đã bán 1.699,5m³ cát, thu về hơn 714 triệu đồng.

Cơ quan chức năng xác định khu vực bãi bồi nơi Tỉnh thực hiện việc khai thác chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác, thu hồi khoáng sản cho Cao Văn Tỉnh hoặc bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.

Tăng cường kiểm tra, xử lý khai thác khoáng sản trái phép

Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can được thực hiện trong quá trình Công an thành phố Đà Nẵng triển khai chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về tăng cường nắm tình hình, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi khai thác trái phép tài nguyên, khoáng sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi khai thác, mua bán khoáng sản trái phép cùng các nội dung liên quan.

Xe tải chở cát tại khu vực xảy ra vụ khai thác trái phép ở xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng.(Ảnh: CA)

Từ vụ việc này, Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không tự ý khai thác, thu gom, vận chuyển hoặc mua bán cát, khoáng sản khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Cơ quan công an lưu ý, việc cát, khoáng sản nằm tại bãi bồi, lòng sông hoặc trên đất của cá nhân không đồng nghĩa với việc tổ chức, cá nhân được quyền tự ý khai thác, sử dụng hay mua bán.

Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, qua đó góp phần bảo vệ tài nguyên, môi trường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.