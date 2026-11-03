Khởi tố đối tượng khai thác đất sét trái phép ở Hòn Đất

Ngày 3/11, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” và “Tạm hoãn xuất cảnh” đối với Lê Thanh Phong (SN 1978, cư trú xã Hòn Đất, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thanh Phong.

Trước đó, Công an xã Hòn Đất (tỉnh An Giang) phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang tổ chức kiểm tra tại khu vực kênh Đất Đỏ (thuộc tổ 10, ấp Hòa Tiến, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang), phát hiện một số đối tượng đang múc đất dưới lòng kênh lên ghe sắt để vận chuyển đi tiêu thụ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định. Cơ quan Công an đã tạm giữ 1 phà sắt chở 1 máy đào đất, 1 xà lan sắt cùng khoảng 40 m³ đất để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Lê Thanh Phong là đối tượng chủ mưu, cầm đầu tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản trái phép nhằm thu lợi bất chính. Đáng chú ý, trước đó, Phong đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này. Kết quả giám định xác định mẫu đất thu giữ là đất sét làm gạch, ngói, thuộc nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (khoáng sản nhóm III).

Căn cứ lời khai của các đối tượng cùng tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang xác định Lê Thanh Phong đã thực hiện hành vi khai thác khoáng sản (đất) trái phép để bán nhằm thu lợi bất chính.