Khởi tố đối tượng khai thác cát trái phép tại khu vực triển khai dự án điện hạt nhân

Ngày 10-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Quanh (sinh năm 1992, trú thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh) về hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, quy định tại khoản 1 Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thành Quanh.

Trước đó, trong quá trình bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (xã Phước Dinh), rạng sáng 24-9-2026, Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an xã Phước Dinh tuần tra, phát hiện Quanh điều khiển máy đào khai thác cát đổ vào thùng xe ô tô tải ben biển kiểm soát 85C-058.xx; khối lượng cát khai thác khoảng 3m³. Tại thời điểm kiểm tra, Quanh không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số cát. Trước đó, ngày 27-10-2025, Quanh đã bị Công an xã Phước Dinh xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác khoáng sản trái phép nhưng vẫn tái phạm.