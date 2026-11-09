Khởi tố đối tượng khai thác cát trái phép tại dự án trọng điểm quốc gia

Ngày 9/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Quanh (SN 1991, trú tại thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa), về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, theo quy định tại khoản 1, điều 227 BLHS.

Đối tượng Nguyễn Thành Quanh (đứng giữa) đang nghe Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa công bố quyết định khởi tố bị can.

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 24/9/2026, tổ công tác phối hợp giữa Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an xã Phước Dinh thực thi nhiệm vụ tuần tra, đấu tranh ngăn chặn nạn khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã này. Khi đến khu vực đang giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, tổ công tác phát hiện, bắt quả tang Quanh đang vận hành xe cơ giới chuyên dụng đào múc cát trái phép.

Tại hiện trường, tổ công tác xác định có khoảng 3m3 cát đã được múc lên thùng xe tải ben BKS 85C-058.51 nhưng chưa kịp vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ.

Trước đó vào ngày 27/10/2025, Quanh từng bị xử phạt hành chính về hành vi khai thác khoáng sản trái phép, thế nhưng đối tượng này vẫn tiếp tục tái phạm nên phải vào vòng tố tụng hình sự.

Cùng với việc khởi tố bị can, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Thành Quanh bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.