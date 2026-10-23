Khởi tố đối tượng giết người trên tàu cá

Huỳnh Văn Đúng làm thuê trên tàu đánh cá từ nhiều năm nay. Khoảng tháng 9/2026, Đúng làm thuê trên tàu đánh cá số hiệu KG-94810-TS, do anh Phan Trần Lâm làm thuyền trưởng, trên tàu đánh cá còn có 11 thuyền viên khác, trong đó có anh A.V.T..

Đối tượng Huỳnh Văn Đúng.

Khoảng 11h ngày 10/10/2026, tàu đánh cá số hiệu KG-94810-TS đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Việt Nam thì Đúng và anh A.V.T. xảy ra mâu thuẫn về việc Đúng nghi ngờ T. ném dụng cụ câu mực của Đúng xuống biển.

Hai bên cự cãi dẫn đến xô xát, T. bất ngờ cầm tô ném vào trán Đúng. Do bực tức Đúng đã lấy dao đâm vào người của T., sau đó đi lên cabin tàu ngủ. Còn T. được mọi người băng bó vết thương, nhưng do ngoài biển không có dụng cụ y tế, không được cấp cứu kịp thời nên đến 16h cùng ngày thì T. tử vong.

Thuyền trưởng tàu cá đã chủ động đưa thi thể nạn nhân vào đất liền để trình báo sự việc; Đúng cũng đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đầu thú.