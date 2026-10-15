Khởi tố đối tượng giết người tại xã Đông Trạch

Đối tượng Đinh Xuân Sâm tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh - Ảnh: T.T

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 11/10/2026, tại quán ăn uống Lương Sơn Bạc thuộc thôn Hỷ Duyệt, xã Đông Trạch, Đinh Xuân Sâm đến tham gia uống bia cùng một nhóm người địa phương.

Trong quá trình ăn uống, do mâu thuẫn từ trước giữa Sâm và Hoàng Sỹ Nguyên, hai bên tiếp tục xảy ra cãi vã. Nguyễn Duy Đặng cũng có lời qua tiếng lại với Sâm.

Khi nhóm người ra về, Sâm chặn Nguyễn Duy Đặng lại, dẫn đến xô xát giữa hai bên. Thấy vậy, Hoàng Sỹ Nguyên chạy đến can ngăn thì bị Sâm dùng hung khí đâm vào ngực trái. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, Nguyên đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh tiếp tục làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.