Khởi tố đối tượng giết người do mâu thuẫn trên tàu cá

Bị can Huỳnh Văn Đúng. Ảnh: Hải Anh.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 9/2026, Đúng làm thuê trên tàu đánh cá số hiệu KG-94810-TS do anh Phan Trần Lâm làm thuyền trưởng. Trên tàu có 11 thuyền viên, trong đó có anh A.V.T.

Trưa 10/10/2026, khi tàu đang đánh bắt hải sản trên biển, Đúng và anh T xảy ra mâu thuẫn do nghi ngờ T ném dụng cụ câu mực của Đúng xuống biển. Sau khi cự cãi, T cầm tô ném vào trán Đúng. Tức giận, Đúng dùng dao đâm anh T rồi bỏ lên cabin ngủ.

Do điều kiện ngoài biển thiếu dụng cụ y tế, vết thương nặng khiến anh T tử vong vào chiều cùng ngày. Thuyền trưởng đã đưa tàu vào đất liền trình báo, Huỳnh Văn Đúng cũng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đầu thú.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.