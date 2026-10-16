Khởi tố đối tượng gây tai nạn chết người

Cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với A.H.

Khi di chuyển đến đoạn đường cong trong điều kiện trời mưa, A.H. không giảm tốc độ, không làm chủ được tay lái nên phương tiện lấn sang phần đường ngược chiều và va chạm trực diện với xe mô-tô do ông A.L. (1970,) điều khiển, chở bà Y.B. (1948, cùng trú xã Măng Bút). Hậu quả, bà Y.B. bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 15-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã khởi tố bị can đối với A.H. về hành vi: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.