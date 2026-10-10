Khởi tố đối tượng gây rối trật tự công cộng tại phường Xuân Đỉnh, Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội mới đây đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại Tổ dân phố Xuân Nhang, phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội; đồng thời khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoa (SN 1968, trú tại số 39 ngõ 207/103 Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) về tội danh trên, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Thị Hoa tại Cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 11/8, Công an phường Xuân Đỉnh tiếp nhận tin báo của công dân về việc bà Nguyễn Thị Hoa cùng một số người thân có hành vi chửi bới, xúc phạm người khác, gây mất trật tự tại khu dân cư, đồng thời cản trở việc đi lại của người dân khi đi qua lối đi chung tại ngõ 207/103 đường Xuân Đỉnh, Tổ dân phố Xuân Nhang, phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Xuân Đỉnh đã tiến hành xác minh, xác định bà Hoa nhiều lần có hành vi gây gây rối, chửi bới người khác, đổ chất thải, để đồ đạc chắn lối đi chung trong thời gian dài; việc đặt các vật dụng chắn lối đi gây cản trở hoạt động đi lại, ra vào nhà một số hộ dân trong ngõ.

Căn cứ nội dung tố giác và kết quả xác minh, ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoa về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.