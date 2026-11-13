Khởi tố đối tượng dùng nhãn hiệu được bảo hộ để bán hàng giả

Việc sử dụng nhãn hiệu đã được bảo hộ trên bao bì sản phẩm không đơn thuần là hành vi làm giả hình thức bên ngoài. Cách làm này có thể khiến người tiêu dùng nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, đồng thời xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu.

Hương Thu Hiền thật và sản phẩm giả mạo nhãn hiệu bị phát hiện tại Phú Thọ (Ảnh: Quang Huy).

Vụ việc vừa được Công an tỉnh Phú Thọ thông tin là một cảnh báo đáng chú ý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Dùng bao bì mang nhãn hiệu được bảo hộ để đóng gói hàng tự sản xuất

Ngày 14/10/2026, Công an xã Yên Lập phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ và Phòng Kinh tế UBND xã Yên Lập kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh của Đỗ Văn Chính tại thôn Dân Tiến, xã Yên Lập.

Công an kiểm tra cơ sở sản xuất hương giả nhãn hiệu Thu Hiền (Ảnh: Quang Huy).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 1.048 túi hương mang nhãn hiệu Thu Hiền. Trong đó, 1.040 túi đã được đóng kín trong 52 bao tải, 8 túi để bên ngoài. Cơ sở còn có 12,5kg hương thành phẩm, 3 cuộn bao bì nilon mang nhãn hiệu Thu Hiền và 106 túi nilon trong suốt dùng để đóng 10 thẻ hương.

Trên các túi nilon có in dòng chữ “HƯƠNG TRẦM ĐẶC BIỆT THU - HIỀN”. Toàn bộ tang vật liên quan đã bị tạm giữ, niêm phong để phục vụ xác minh, xử lý.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 4/2026, Đỗ Văn Chính đã đặt mua bao bì giả mang nhãn hiệu hương Thu Hiền. Sau đó, người này sử dụng bao bì để đóng gói sản phẩm hương do mình tự sản xuất.

Đáng chú ý, nhãn hiệu Thu Hiền đã được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký quốc gia nhãn hiệu hàng hóa số 193850, cấp ngày 16/10/2012, có hiệu lực đến ngày 29/8/2031. Chủ sở hữu nhãn hiệu là Công ty TNHH Hương Thu Hiền.

Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xã Yên Lập, tổng trị giá số hàng giả được xác định tương đương hàng thật là 137.865.000 đồng.

Ngày 4/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Chính về tội “Sản xuất hàng giả”, theo khoản 1 Điều 192 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Sử dụng trái phép nhãn hiệu có thể xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Vụ việc cho thấy một thủ đoạn cần được lưu ý: tự sản xuất hàng hóa nhưng sử dụng bao bì mang nhãn hiệu của doanh nghiệp khác. Khi nhãn hiệu đã được bảo hộ, việc sử dụng dấu hiệu đó không thể tùy tiện thực hiện nếu không được chủ sở hữu cho phép.

Theo Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ, việc sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ, không được chủ sở hữu cho phép, có thể bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu trong những trường hợp luật định. Quy định này nhằm bảo vệ quyền của chủ sở hữu và hạn chế nguy cơ người tiêu dùng nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 131/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025, có hiệu lực từ ngày 1/4/2026. Luật tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó, các biện pháp xử lý đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và phương tiện, nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng giả mạo nhãn hiệu được quy định cụ thể hơn.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng đa dạng, còn hành vi giả mạo nhãn hiệu có thể gây thiệt hại cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.