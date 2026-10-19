Khởi tố đối tượng dùng hương liệu để sản xuất cà phê bột giả

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại hộ kinh doanh Trần Thị Hưng ở P.Hội Phú. Đây là cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm cà phê bột mang nhãn hiệu T.T.

Nguyễn Thanh Quang bị khởi tố. Ảnh Công an Gia Lai.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ 202kg cà phê bột thành phẩm cùng máy móc, công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất, chế biến.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thanh Quang là người trực tiếp sản xuất số cà phê bột nói trên. Trong quá trình sản xuất, Quang sử dụng thêm đậu nành và hương liệu để pha trộn. Căn cứ kết luận giám định của cơ quan chức năng, toàn bộ 202kg cà phê bột được xác định là hàng giả.

Số cà phê được xác định là giả. Ảnh Công an Gia Lai.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.