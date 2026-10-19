Khởi tố đối tượng dùng đậu nành, hương liệu sản xuất cà phê giả

202 kg cà phê bột giả được tạm giữ. Ảnh CACC

Ngày 19/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Thanh Quang (SN 1954, trú phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, theo khoản 1, Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 3/10, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm tại hộ kinh doanh Trần Thị Hưng ở phường Hội Phú. Đây là cơ sở sản xuất, kinh doanh cà phê bột mang nhãn hiệu T.T.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ 202kg cà phê bột thành phẩm cùng máy móc, công cụ, phương tiện phục vụ sản xuất, chế biến.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Quang. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thanh Quang là người trực tiếp sản xuất số cà phê trên. Trong quá trình sản xuất, Quang sử dụng thêm đậu nành và hương liệu để pha trộn. Theo kết luận giám định, toàn bộ 202kg cà phê bột thành phẩm do hộ kinh doanh Trần Thị Hưng sản xuất, chế biến và đưa ra thị trường là hàng giả.

Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Quang; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.