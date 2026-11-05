Khởi tố đối tượng dùng dao tấn công người tình của mẹ

Theo kết luận điều tra ban đầu, khoảng 12h 30’ ngày 11/8, qua điện thoại, Lê Quang Hiếu phát hiện ông T. T. D. (SN 1974, trú phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) có hành vi chửi bới, dọa đánh mẹ đẻ của Hiếu. Được biết, ông D. và bà H.(mẹ Hiếu), sống chung với nhau như vợ chồng.

Do bức xúc tích tụ từ trước, Hiếu mang theo một con dao giấu trong người. Đối tượng nhờ người quen chở bằng xe máy đi xuống khu vực ngã tư Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh để tìm ông D.

Bị can Lê Quang Hiếu bị khởi tố về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Đến khoảng 13h 5’ cùng ngày, thấy ông D. đang ngồi trên vỉa hè đường Nguyễn Ái Quốc (phía trước cửa hàng TokyoLife), Hiếu lao vào tấn công. Đối tượng chém liên tiếp từ 3 đến 4 nhát bằng lực mạnh vào người nạn nhân.

Ông D. dùng ghế nhựa chống đỡ nhưng vẫn bị thương ở vùng nách trái và bàn tay trái với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 7%.

Sau khi gây án, Hiếu giấu dao bên đường rồi bỏ trốn, đến khoảng 15 giờ cùng ngày thì ra đầu thú tại Công an phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, hung khí gây án là dao sắc, nhọn, thuộc Phụ lục 5 “Danh mục dao có tính sát thương cao” của Thông tư 75/2024/TT-BCA. Căn cứ quy định pháp luật, loại dao này khi sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật được xác định là vũ khí quân dụng.

Ngày 3/11, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quang Hiếu về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo Khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ và kiểm sát vụ án, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn các quyết định tố tụng liên quan và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Quang Hiếu.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.