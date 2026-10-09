Khởi tố đối tượng dùng dao sát hại con gái

Đối tượng Đ.T.N tại Cơ quan Công an.

Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an thành phố Quảng Ninh thông tin, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đ.T.N (SN 1966, trú tại thôn Tân Lập, xã Đầm Hà, thành phố Quảng Ninh) về tội “Giết người”, theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, khoảng 9h30 ngày 24/9/2026, tại nhà riêng ở thôn Tân Lập, xã Đầm Hà, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Đ.T.N đã dùng dao cứa tay, chân chị N.T.T (SN 1991), là con gái ruột của đối tượng. Hậu quả, chị N.T.T tử vong.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đ.T.N về tội “Giết người”. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Cảnh báo thông tin sai lệch trên mạng xã hội

Liên quan đến vụ án, trên một số trang thông tin điện tử và mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, thông tin chưa được kiểm chứng, có nội dung sai lệch về diễn biến vụ việc.

Trước tình trạng trên, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Quảng Ninh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không đăng tải, chia sẻ hoặc lan truyền thông tin chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng, xác thực. Người dân cần chủ động tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, tránh gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và công tác điều tra, xử lý vụ án.