Khởi tố đối tượng dùng dao đâm người tại khu nhà trọ

Cơ quan điều tra tiến hành bắt giữ Hồ Nhật Thống

Trước đó, ngày 20-9, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận hồ sơ vụ việc có dấu hiệu phạm tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra tại tổ dân phố Thạch Tân, phường Bàn Thạch do Công an phường Bàn Thạch chuyển đến để điều tra theo thẩm quyền.

Qua quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định khoảng 19 giờ 45 phút ngày 31-5, chị Lê Thị C. (2005, trú tỉnh Hà Tĩnh) cùng anh Nguyễn Văn T. (1995, trú xã Thăng Trường, TP Đà Nẵng) ngồi trò chuyện trước phòng trọ tại tổ dân phố Thạch Tân, phường Bàn Thạch.

Thời điểm này, Hồ Nhật Thống đang ở trong phòng trọ gần đó. Cho rằng cuộc trò chuyện của anh T. và chị C. gây ồn ào, Thống mở cửa ra nhắc nhở. Anh T. cho rằng mình chỉ nói chuyện bình thường nên hai bên xảy ra lời qua tiếng lại. Sau đó, Thống quay trở vào phòng và đóng cửa.

Tuy nhiên, mâu thuẫn không dừng lại ở đó. Một lúc sau, khi anh T. đi ra lấy mũ bảo hiểm tại xe máy và đi ngang qua phòng trọ của Thống thì bất ngờ bị đối tượng cầm dao từ trong phòng lao ra tấn công. Theo kết quả điều tra, Thống dùng chân đạp mạnh khiến anh T. ngã vào tường, rồi dùng dao đâm liên tiếp vào người và vùng trán nạn nhân trước khi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, anh T. được người dân đưa đến Bệnh viện cấp cứu. Kết luận giám định của Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng xác định tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân qua hai lần giám định là 10%.

Hiện Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

X.SƠN