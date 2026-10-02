Khởi tố đối tượng dùng dao đâm hàng xóm

Bị khởi tố sau vụ tấn công bằng dao

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Nhật Thống (SN 2002, trú thôn Lộc Ninh, xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Giết người” theo Điều 123 và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 20/9, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận hồ sơ vụ việc có dấu hiệu phạm tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra tại tổ dân phố Thạch Tân, phường Bàn Thạch.

Hồ Nhật Thống bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra vụ tấn công bằng dao. (Ảnh: CA)

Hồ sơ vụ việc do Công an phường Bàn Thạch chuyển đến để Phòng CSHS điều tra theo thẩm quyền.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định khoảng 19 giờ 45 phút ngày 31/5, chị Lê Thị C. (SN 2005, trú tỉnh Hà Tĩnh) cùng anh Nguyễn Văn T. (SN 1995, trú xã Thăng Trường, TP Đà Nẵng) ngồi trò chuyện trước phòng trọ tại tổ dân phố Thạch Tân.

Thời điểm này, Hồ Nhật Thống đang ở phòng trọ gần đó. Cho rằng cuộc trò chuyện của anh T. và chị C. gây ồn ào, Thống mở cửa ra nhắc nhở.

Anh T. cho rằng mình chỉ nói chuyện bình thường nên hai bên xảy ra lời qua tiếng lại. Sau đó, Thống quay vào phòng và đóng cửa.

Mâu thuẫn từ chuyện nói chuyện gây ồn ào

Một lúc sau, anh T. đi ra lấy mũ bảo hiểm tại xe máy và đi ngang qua phòng trọ của Thống. Bất ngờ, Thống cầm dao từ trong phòng lao ra tấn công anh T.

Theo kết quả điều tra, Thống dùng chân đạp mạnh khiến anh T. ngã vào tường. Tiếp đó, Thống dùng dao đâm liên tiếp vào người và vùng trán của nạn nhân rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sau khi bị tấn công, anh T. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Kết luận giám định của Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng xác định tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh T. qua hai lần giám định là 10%.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định hành vi của Hồ Nhật Thống có dấu hiệu của các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Nhật Thống để điều tra về các hành vi nêu trên.

Hiện Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.