Cơ quan Công an tiến hành lấy lời khai đối với đối tượng Nguyễn Văn Toàn. Ảnh: CACC

Theo tài liệu xác minh, trong tháng 6 và tháng 7/2026, do mâu thuẫn cá nhân giữa gia đình mình và gia đình chị T. kéo dài từ năm 2025, Toàn đã sử dụng ứng dụng ChatGPT để tạo hình ảnh giả mạo chị T. có những cử chỉ thân mật với một người đàn ông không có thật.

Sau đó, Toàn sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Nguyễn Hưng” đăng tải 6 bài viết kèm hình ảnh giả mạo, với nội dung bịa đặt chị T. có quan hệ bất chính. Để tăng mức độ lan truyền, người này còn gắn thẻ tài khoản Facebook của vợ chồng chị T. cùng nhiều tài khoản khác vào các bài đăng.

Tại cơ quan công an, Toàn khai nhận thực hiện hành vi trên do bức xúc từ mâu thuẫn giữa mẹ mình và gia đình chị T. Hành vi này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của nạn nhân và gia đình, làm xáo trộn cuộc sống, sinh hoạt thường ngày.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tề Lỗ đã xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ người thực hiện hành vi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Toàn về tội “Làm nhục người khác”, theo khoản 2, Điều 155 Bộ luật Hình sự.