Khởi tố đối tượng dùng búa đập kính ô tô, đâm chết tài xế tại Hà Nội

Công an TP Hà Nội thông tin, theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 7/2026, Hoan nghi ngờ vợ là chị N.T.H. có quan hệ tình cảm với anh N.B.Đ. (SN 1980, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội), từ đó nảy sinh mâu thuẫn.

Ngày 19/10, Hoan và chị H. hoàn tất thủ tục ly hôn. Tuy nhiên, Hoan vẫn ghen tuông, nảy sinh thù ghét đối với anh Đ.

Chiều 20/10, khi phát hiện ô tô Ford EcoSport mang biển kiểm soát 15K-616.xx di chuyển qua phố Bắc Cầu (phường Bồ Đề), nghi ngờ anh Đ. là người điều khiển, Hoan đi xe máy đuổi theo.

Khi đến đầu ngõ 220 phố Bắc Cầu, xác định người lái xe là anh Đ., Hoan dùng búa đinh đập vỡ kính cửa bên lái rồi tấn công nạn nhân.

Sau đó, Hoan bỏ đi và lấy một con dao tại cửa hàng bán thịt lợn, quay lại xe anh Đ và dùng dao đâm anh Đ. khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Hoan bỏ trốn khỏi hiện trường.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra các quyết định tố tụng đối với Trần Quý Hoan để điều tra về tội “Giết người”.