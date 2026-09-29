Khởi tố đối tượng đốt 3 xe của người khác để giải quyết mâu thuẫn

Chiều 25/9/2026, Điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi bố trí tại Công an xã Nguyễn Nghiêm đã tống đạt các quyết định tố tụng hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra và quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 đối với bị can N.Q.T., sinh năm 1984, trú tại thôn Phước Nhơn, xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.Q.T. về tội "Hủy hoại tài sản" theo Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can N.Q.T. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Theo thông tin ban đầu, đêm 11/8/2026, tại nhà bà V.T.H. ở thôn Vạn Trung, xã Nguyễn Nghiêm, do phát sinh mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt, N.Q.T. không kiềm chế được bản thân và đã dùng xăng đốt cháy 3 phương tiện của bà H., gồm 1 xe đạp và 2 xe mô tô. Vụ việc gây thiệt hại tài sản được xác định hơn 4,2 triệu đồng.

Từ một mâu thuẫn trong sinh hoạt, hành động thiếu kiềm chế không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn khiến người vi phạm phải đối mặt với trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi phát sinh mâu thuẫn trong quan hệ gia đình, tình cảm cần bình tĩnh, lựa chọn phương thức giải quyết phù hợp, có thể thông qua đối thoại hoặc nhờ chính quyền địa phương, tổ hòa giải hỗ trợ. Tuyệt đối không sử dụng bạo lực, xăng, dầu hoặc các chất nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn.

Mọi hành vi cố ý hủy hoại hoặc làm hư hỏng tài sản của người khác đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.