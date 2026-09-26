Khởi tố đối tượng điều khiển xe mô tô tông vào Cảnh sát giao thông

Sáng 26/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Nhân (SN 2005, cư trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can với Nguyễn Minh Nhân.

Trước đó, vào khoảng 15h7 ngày 10/9, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang, thực hiện công tác tuần tra kiểm soát lưu động trên tuyến Quốc lộ 63 (đoạn đi bến phà Xẻo Rô cũ) ấp An Bình, xã Bình An, tỉnh An Giang.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tá Trần Ngọc Nam, cán bộ Tổ tuần tra phát hiện Nguyễn Minh Nhân điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 68AC-015.01 không đội mũ bảo hiểm nên Thiếu tá Trần Ngọc Nam tiến hành ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, Nhân không chấp hành mà điều khiển xe mô tô tăng ga bỏ chạy tông vào Thiếu tá Trần Ngọc Nam đang đứng.

Cú tông mạnh khiến Thiếu tá Trần Ngọc Nam và Nhân ngã xuống đường bị thương bất tỉnh, được đưa vào Bệnh viện đa khoa Kiên Giang cấp cứu; còn xe mô tô biển kiểm soát 68AC-015.01 bị hư hỏng.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Qua kiểm tra xác định, Nhân điều khiển xe mô tô không có giấy phép lái xe, sử dụng rượu và ma túy. Tại cơ quan Công an, Nhân thừa nhận hành vi chống đối người thi hành công vụ bằng cách tăng ga xe bỏ chạy đụng trúng Thiếu tá Trần Ngọc Nam đang đứng ra hiệu lệnh dừng phương tiện.