Khởi tố đối tượng điều hành 2 công ty chuyên sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Đối tượng Hứa Văn Chọn bị bắt giữ khi chỉ đạo nhân viên sản xuất phân bón giả. Ảnh: Báo CAND.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 8/10, Phòng CSKT Công an Cà Mau bắt quả tang Chọn đang chỉ đạo 2 nhân viên tổ chức sản xuất phân bón giả tại khu vực nhà tiền chế phía sau kho chứa hàng hóa và nguyên liệu của Công ty Vinh Phát Grow Bạc Liêu (ấp 12, xã Phong Hiệp).

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 107 bao phân bón tổng trọng lượng hơn 5,3 tấn chuẩn bị đưa đi tiêu thụ; 1.624 bao nguyên liệu với tổng trọng lượng hơn 81 tấn; 13.653 vỏ bao bì các loại in tên nhiều thương hiệu phân bón khác nhau. Khám xét khẩn cấp đồng loạt các đại lý mua bán phân bón của Hứa Văn Chọn, Công an thu giữ thêm 191 bao phân bón giả.

Làm việc với cơ quan Công an, Chọn khai nhận là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty Vinh Phát Grow Bạc Liêu và Công ty Vinh Phát Grow Cần Thơ.

Kho của công ty bị cơ quan công an kiểm tra. Ảnh: Báo CAND.

Theo điều tra, Công ty Vinh Phát Grow Bạc Liêu do Thái Thị Đào (vợ Chọn) làm người đại diện pháp luật và Công ty Vinh Phát Grow Cần Thơ do Hứa Văn Đời (con Chọn) làm người đại diện pháp luật. Cả hai công ty đều không đủ điều kiện và chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất phân bón nhưng vẫn tổ chức sản xuất phân bón từ các nguyên liệu không rõ nguồn gốc, kém chất lượng sau đó thiết kế bao bì, tem nhãn giả các thương hiệu phân bón nổi tiếng để bán ra thị trường.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Chọn tổ chức sản xuất phân bón giả từ năm 2023 đến nay. Số lượng phân bón giả bán ra thị trường rất lớn, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Trong đó, chỉ tính riêng từ ngày 28/9 đến ngày 7/10, Chọn đã sản xuất và bán ra thị trường 1.051 bao phân bón, với tổng trọng lượng 52,5 tấn, thu về hơn 627 triệu đồng.