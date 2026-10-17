Khởi tố đối tượng đi xe máy ngược chiều còn bóp cổ, đánh người nhập viện sau va chạm

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thế Bình (SN 1994, trú phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Công an thi hành các quyết định đối với Nguyễn Thế Bình. Ảnh: CAVL

Trước đó, sáng 14/10, Nguyễn Thế Bình điều khiển xe máy đi ngược chiều vào đường 30 Tháng 4 qua phường An Hội (Vĩnh Long - đường một chiều). Sau đó xe của Bình xảy ra va chạm với xe ô tô do ông T.M.Đ (SN 1978, ngụ phường Bến Tre) điều khiển đi thuận chiều.

Sau khi va chạm, hai bên có xảy ra cự cãi. Nguyễn Thế Bình dùng tay bóp cổ và đánh ông Đ. nhiều cái vào đầu và mặt, dẫn đến ông Đ. bị choáng và được đưa tới bệnh viện.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường An Hội đã vào cuộc và mời những người liên quan làm việc.

Cơ quan công an xác định, Nguyễn Thế Bình điều khiển xe đi ngược chiều vào đoạn đường một chiều gây va chạm giao thông nhưng lại có hành vi chửi bới, đánh ông Đ. Khi được người đi đường can ngăn, Bình còn chửi bới, lớn tiếng với những người có mặt tại hiện trường, gây mất trật tự công cộng, cản trở giao thông. Sự việc được người dân ghi quay lại và chia sẻ trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc.