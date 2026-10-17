Khởi tố đối tượng đi ngược chiều, bóp cổ tài xế ô tô sau va chạm giao thông

Chiều 17/10, theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành và tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Nguyễn Thế Bình (SN 1994, thường trú tại phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long). Đối tượng Bình bị khởi tố về tội danh “Gây rối trật tự công cộng” được quy định tại khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Thế Bình nghe đọc Quyết định khởi tố tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. (Ảnh: CACC)

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 14/10/2026, ông T.M.Đ (SN 1978, ngụ phường Bến Tre) điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường 30 tháng 4 (thuộc Khu phố 1, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long) theo hướng từ Công viên Đồng Khởi đến chợ Bến Tre. Khi đến đoạn đường này, xe của ông Đ. bất ngờ xảy ra va chạm với xe mô tô do Nguyễn Thế Bình điều khiển đang đi ngược chiều.

Dù bản thân là người vi phạm luật giao thông, nhưng sau khi va chạm, Bình lại tỏ thái độ côn đồ, lao vào cự cãi. Đỉnh điểm, đối tượng này đã dùng tay bóp cổ và đánh liên tiếp vào đầu, mặt ông Đ. Vụ hành hung khiến nạn nhân bị choáng váng và phải đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

Khu vực xảy ra va chạm, nơi đối tượng Bình bóp cổ và đánh liên tiếp vào mặt nạn nhân (Ảnh: CACC)

Chưa dừng lại ở đó, khi được người đi đường vào can ngăn, Nguyễn Thế Bình tiếp tục hung hăng, chửi bới lớn tiếng với những người có mặt tại hiện trường. Hành vi này đã gây ách tắc giao thông, làm mất trật tự công cộng khu vực. Thời điểm xảy ra sự việc, nhiều người dân tập trung theo dõi và quay lại video phát tán lên mạng xã hội. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận với hàng loạt bình luận bày tỏ sự bức xúc trước thói côn đồ của nam thanh niên.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường An Hội đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, mời đối tượng cùng những người liên quan về trụ sở làm việc. Qua quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ và trích xuất camera, cơ quan công an xác định hành vi của Nguyễn Thế Bình đã đủ yếu tố cấu thành tội gây rối trật tự công cộng.

Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.