Khởi tố đối tượng đăng video hướng dẫn mua bán, sử dụng ma túy trên TikTok

Ngày 14/11, Công an TP.HCM cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản TikTok có tên “A Tý tiktok” đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung tuyên truyền, hướng dẫn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Tấn Phúc (tên gọi khác: Tý) tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng “giang hồ mạng”, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Giám đốc Công an TP.HCM và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) tập trung điều tra, mở rộng các vụ án liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng và các hành vi phạm tội khác có liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, người đứng sau tài khoản trên là Nguyễn Tấn Phúc (tên gọi khác: Tý), sinh năm 1987, thường trú tại phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai. Phúc đã tự quay các video có nội dung hướng dẫn người khác thực hiện những hành vi liên quan đến mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, sau đó đăng tải lên nền tảng TikTok.

Theo cơ quan Công an, việc lợi dụng mạng xã hội để phổ biến nội dung liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về ma túy tiềm ẩn nhiều hệ lụy đối với xã hội.

Những thông tin này có thể tác động tiêu cực đến nhận thức của người tiếp nhận, đặc biệt là thanh thiếu niên, khiến một bộ phận người dùng xem nhẹ tác hại của ma túy, thậm chí có tâm lý cổ súy hoặc làm theo.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tấn Phúc về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.