Khởi tố đối tượng đâm tử vong người can ngăn xô xát ở quán nhậu

Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Xuân Sâm (SN 1984, trú tại thôn Hỷ Duyệt, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) về hành vi “Giết người”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối ngày 11/10, tại quán ăn uống L.S.B (ở thôn Hỷ Duyệt, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị), Đinh Xuân Sâm đến tham gia uống bia cùng một nhóm người địa phương.

Trong quá trình ăn uống, do mâu thuẫn từ trước nên Sâm và ông H.S.N xảy ra cãi vã. Ngoài ra, ông N.D.Đ tại quán cũng có lời qua tiếng lại với Sâm.

Đến lúc ra về, Sâm đã chặn ông Đ lại, dẫn đến xô xát giữa hai bên. Phát hiện sự việc, ông N chạy đến can ngăn thì bị Sâm dùng hung khí đâm vào ngực trái. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng ông N đã tử vong tại bệnh viện sau đó.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.