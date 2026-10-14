Khởi tố đối tượng đâm nữ sinh viên tử vong tại ký túc xá

Trước đó, tối 12/10, Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận thông tin về vụ án mạng xảy ra tại khu ký túc xá Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai (P.Hội Phú, tỉnh Gia Lai). Nạn nhân là chị S.K. (SN 2006), sinh viên quốc tịch Lào đang theo học tại trường.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 9/2024, thông qua mạng xã hội Facebook, chị S.K. quen biết Phạm Minh Phúc. Thời gian gần đây, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn. Phúc cho rằng chị S.K. có quan hệ tình cảm với người khác nên ghen tuông, bực tức.

Phạm Minh Phúc. Ảnh Công an Gia Lai.

Tối 12/10, sau khi uống bia cùng bạn bè, Phúc nảy sinh ý định tìm gặp chị S.K. để đe dọa, buộc nạn nhân xin lỗi và nối lại tình cảm. Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, Phúc đến phòng ở của chị S.K. tại ký túc xá. Thấy cửa phòng đóng kín, Phúc dùng gạch đập vỡ kính để mở cửa rồi xông vào bên trong.

Tại đây, Phúc yêu cầu chị S.K. xin lỗi rồi rút dao giấu trong người, đâm liên tiếp nhiều nhát vào nạn nhân. Gây án xong, Phúc nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Chị S.K. được người dân đưa đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Gia Lai triển khai truy xét, đồng thời vận động Phúc ra đầu thú. Sau đó, Phúc đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án; đồng thời tham mưu thủ tục phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Lào tại TP Đà Nẵng nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân và gia đình.