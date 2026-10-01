Khởi tố đối tượng cung cấp thực phẩm giảm cân chứa chất cấm cho Ngân 98

Theo kết quả điều tra, từ khoảng tháng 8/2023 đến tháng 7/2024, Đặng Thiên Hương đã sản xuất cho Ngân 98 hơn 100.000 sản phẩm thực phẩm giảm cân có chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphthalein, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Ngoài Ngân 98, Hương còn sản xuất, buôn bán hàng hóa cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp khác.

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thiên Hương, Nguyễn Thị Thanh Hoa và Lê Hữu Hoàng liên quan đến hành vi sai phạm của Ngân 98.

Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra liên quan đến việc kinh doanh thực phẩm giảm cân có chứa chất cấm của Ngân 98 và Đặng Thiên Hương.

Công an TP HCM đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp có buôn bán thực phẩm giảm cân với Ngân 98 và Đặng Thiên Hương đến Cơ quan điều tra để trình báo để được xem xét theo quy định.

Công an TP HCM khuyến cáo: Sibutramine đã bị cấm sử dụng vì có nguy cơ gây tai biến tim mạch, đột quỵ. Phenolphthalein là chất có nguy cơ gây ung thư. Cơ quan công an khuyến cáo người dân không mua, không sử dụng sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc, nhất là các gói viên “tặng kèm” không nhãn mác, không công bố.