Khởi tố đối tượng cung cấp thực phẩm giảm cân chứa chất cấm cho 'DJ Ngân 98'

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố bị can đối với: Nguyễn Thị Thanh Hoa, Lê Hữu Hoàng, Đặng Thiên Hương (dấu X). Ảnh: CATPHCM

Ngày 1-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, qua mở rộng điều tra vụ án: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” do Võ Thị Ngọc Ngân thực hiện, cơ quan điều tra đã truy xét, xác định nguồn cung cấp thực phẩm giảm cân có chứa chất cấm cho “DJ Ngân 98” là Đặng Thiên Hương (1992, trú phường Từ Liêm, TP Hà Nội), chủ Công ty TNHH sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ khoảng tháng 8-2023 đến tháng 7-2024, Đặng Thiên Hương đã sản xuất cho “DJ Ngân 98” hơn 100.000 sản phẩm thực phẩm giảm cân có chứa hai chất cấm là Sibutramine và Phenolphthalein, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Ngoài cung cấp sản phẩm cho “DJ Ngân 98”, Đặng Thiên Hương còn sản xuất, buôn bán hàng hóa cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp khác.

Theo cơ quan Công an, chất Sibutramine đã bị cấm sử dụng do có nguy cơ gây tai biến tim mạch, đột quỵ; Phenolphthalein là chất có nguy cơ gây ung thư.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 30-9-2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thiên Hương, Nguyễn Thị Thanh Hoa và Lê Hữu Hoàng liên quan đến các hành vi sai phạm trong vụ án. Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hoạt động kinh doanh thực phẩm giảm cân có chứa chất cấm liên quan đến “DJ Ngân 98” và Đặng Thiên Hương.

Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp từng mua bán thực phẩm giảm cân với “DJ Ngân 98” và Đặng Thiên Hương chủ động đến cơ quan điều tra trình báo để được xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân thận trọng khi mua và sử dụng các sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những sản phẩm dạng viên “tặng kèm” không có nhãn mác, không được công bố theo quy định; không nên mua, sử dụng các sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc, xuất xứ để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.