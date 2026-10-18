Khởi tố đối tượng có 4 tiền án về trộm cắp tài sản

Trước đó, Công an xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng, tiếp nhận tin báo của ông N.V.P. (SN 1999, trú thôn Bích Tân) về việc bị mất trộm 1 máy bơm nước, 1 máy cắt sắt bàn hiệu TOTAL và 1 máy cân mực laser hiệu BORKA tại nhà riêng.

Đối tượng Trần Thanh Tùng. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Qua xác minh, Công an xác định Trần Thanh Tùng (SN 1996, trú phường Hương Trà, TP Đà Nẵng) là nghi phạm thực hiện vụ trộm. Tùng có 4 tiền án, 1 tiền sự liên quan đến trộm cắp tài sản, trong đó có 3 tiền án chưa được xóa án tích. Đáng chú ý, người này vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 8/2025.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Trưởng Công an xã Tam Xuân đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thanh Tùng theo thẩm quyền được ủy quyền, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.