Khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ

Đối tượng Võ Văn Bế bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Trước đó, ngày 19/10, Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 3, Bộ đội Biên phòng tiếp nhận tin báo của Đồn Biên phòng Cầu Muống, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp về việc đối tượng Võ Văn Bế có hành vi dùng vũ lực, hành hung, cản trở tổ công tác của Đồn Biên phòng Cầu Muống khi đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ bắt giữ người vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu tại khu phố An Lạc.

Căn cứ nội dung tin báo và kết quả xác minh, ngày 6/11, Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 3, Bộ đội Biên phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Văn Bế về tội “Chống người thi hành công vụ”. Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 3, Bộ đội Biên phòng, qua điều tra, xác minh, Võ Văn Bế có một tiền án về tội “Giết người”.