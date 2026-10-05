Khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ

Theo điều tra ban đầu của công an, chiều 29-9, tại Km1846+700 quốc lộ 1 (thuộc khu phố Trảng Bom 1, phường Trảng Bom), tổ công tác cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông thì phát hiện Quang điều khiển xe máy biển số 60AK-180.72 có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, Quang có nồng độ cồn trong hơi thở ở mức 0,872mg/lít khí thở, vượt mức quy định; không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy phép lái xe. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Tuy nhiên, sau đó Quang không chấp hành yêu cầu rời khỏi khu vực làm việc mà tiếp tục lớn tiếng chửi bới và đi vào khu vực tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ. Khi được yêu cầu ra ngoài, Quang đã xô đẩy, tấn công một cán bộ công an đang làm nhiệm vụ. Ngay sau đó, tổ công tác đã khống chế Quang, bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố để xử lý theo quy định pháp luật.