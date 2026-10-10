Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng với lãi suất 108%/năm

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can đối với Lê Văn Thái.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình tội phạm và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, Công an xã Thạch Hà đã phát hiện Lê Văn Thái có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng với phương thức, thủ đoạn tinh vi, kín kẽ. Đối tượng không có cơ sở kinh doanh, không quảng cáo công khai mà sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để thực hiện hoạt động cho vay và thu lãi.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, ngày 2-10, Công an xã Thạch Hà triển khai lực lượng, đồng loạt triệu tập, làm việc với những người có liên quan trên nhiều địa bàn để xác minh, củng cố chứng cứ. Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Lê Văn Thái đã đến cơ quan Công an đầu thú và thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ giữa năm 2025 đến nay, Thái đã cho nhiều người trên địa bàn xã Thạch Hà và xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, vay tiền với mức lãi suất 3.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương 108%/năm. Qua đó, đối tượng thu lợi bất chính số tiền hơn 140 triệu đồng.

Ngày 6-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thái về hành vi: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Cũng liên quan đến công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, cuối tháng 7-2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, bị can đối với Nguyễn Văn Dũng (1971), Nguyễn Thị Thúy (1982) và Nguyễn Thị Tuyết (1964, cùng trú phường Thành Sen, Hà Tĩnh) về hành vi: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Trong đó, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Dũng và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Tuyết để tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ vụ án.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Thị Thúy đã thực hiện 330 lượt cho vay, trong khi Nguyễn Thị Tuyết thực hiện hơn 500 lượt cho vay đối với nhiều cá nhân trên địa bàn. Tổng số tiền các đối tượng đã cho vay hơn 82,3 tỷ đồng, với mức lãi suất cao hơn nhiều lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự, qua đó thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

3 đối tượng: Dũng, Thúy và Tuyết bị khởi tố về hành vi: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Để che giấu hành vi phạm tội và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng chủ yếu cho vay thông qua người quen hoặc những người đã từng vay tiền giới thiệu. Đối với người lạ có nhu cầu vay vốn, các đối tượng tuyệt đối không giải quyết nhằm hạn chế nguy cơ bị phát hiện.

Quá trình thu hồi nợ, các đối tượng yêu cầu người vay thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thông qua người trung gian. Trường hợp chuyển khoản qua ngân hàng, các đối tượng yêu cầu người vay không ghi nội dung liên quan đến việc trả tiền gốc hoặc tiền lãi nhằm che giấu bản chất giao dịch.

Hiện, vụ án đang được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra làm rõ.