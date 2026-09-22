Khởi tố đối tượng chiếm dụng 1,4 tỷ đồng của người khác để đầu tư tiền ảo

Đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam là Trần Vĩnh Nguyên, SN 1984, trú tại phường Hội Phú. Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã nhận được đơn trình báo của ông P.T.H về việc bị chiếm dụng số tiền 1,4 tỷ đồng.

Theo ông H, vì mục đích làm ăn, ông đã làm hồ sơ vay vốn của ngân hàng. Tuy nhiên, trong quá trình giải ngân theo quy định, ngân hàng không thể chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của ông H. mà phải thông qua 1 tài khoản của người khác.

Đối tượng Nguyên (thứ 2 từ phải sang) bị bắt tạm giam. Ảnh: Công An Gia Lai

Thông qua các mối quan hệ quen biết, ông H. đã nhiều lần nhờ tài khoản của Trần Vĩnh Nguyên (SN 1984, trú tại phường Hội Phú) để ngân hàng chuyển tiền giải ngân khoản vay. Sau khi nhận tiền của ngân hàng, Nguyên sẽ chuyển cho ông H. theo thỏa thuận.

Tuy nhiên, do Nguyên đã đầu tư vào tiền ảo dẫn đến nợ nần. Thời điểm tháng 4/2024, sau khi nhận 1,4 tỷ đồng ngân hàng giải ngân cho ông H, Nguyên đã tự ý sử dụng số tiền trên vào các tài khoản đầu tư tiền ảo kiếm lời và trả nợ, tiêu xài cá nhân mà không được sự đồng ý của ông H.

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyên về hành vi sử dụng trái phép tài sản theo Điều 177 Bộ Luật hình sự.

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