Khởi tố đối tượng chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng của khách hàng để đầu tư tiền ảo

Ngày 16/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) cho biết, đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Hữu Tài (SN 1994, trú tại số 6/146, khu phố Thông Chữ, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, trước đó, đơn vị tiếp nhận đơn tố giác của công dân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Dương Hữu Tài. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, Tài từng làm nhân viên Công ty Trường Phát, được giao nhiệm vụ tư vấn, trao đổi với khách hàng có nhu cầu mua nhà tại Dự án Khu dân cư Trường Phát An Minh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can đối với Dương Hữu Tài.

Trong quá trình làm việc, do cần tiền phục vụ việc tiêu xài cá nhân và đầu tư tiền ảo trên mạng, Tài đã lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng để thực hiện hành vi gian dối. Theo đó, đối tượng đưa ra những thông tin không đúng sự thật, yêu cầu khách hàng chuyển tiền trực tiếp cho mình hoặc chuyển vào tài khoản của người thân.

Bằng thủ đoạn này, Tài đã chiếm đoạt tổng số tiền 1.025.240.000 đồng của các khách hàng. Đây là số tiền được các bị hại chuyển giao trên cơ sở tin tưởng vào những thông tin mà Tài đưa ra trong quá trình tư vấn, trao đổi về việc mua nhà tại dự án. Cơ quan điều tra xác định, sau khi nhận được tiền, Tài sử dụng một phần để đầu tư tiền ảo trên mạng nhưng bị thua lỗ, mất hết số tiền đã đầu tư. Phần tiền còn lại được đối tượng sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Tại Cơ quan điều tra, Dương Hữu Tài đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam nhằm phục vụ công tác điều tra.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan Công an đề nghị những cá nhân bị Dương Hữu Tài chiếm đoạt tài sản nhưng chưa trình báo khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh An Giang để cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan và được giải quyết theo quy định.

Địa chỉ liên hệ: số 34, đường Lâm Quang Ky, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 0762.880.303.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với người dân khi thực hiện các giao dịch mua bán, đặt cọc nhà đất. Người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin dự án, xác minh tư cách và thẩm quyền của người tư vấn; thực hiện giao dịch, thanh toán qua các kênh chính thức của đơn vị có liên quan, đồng thời yêu cầu chứng từ hợp lệ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản.