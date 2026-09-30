Khởi tố đối tượng chiếm đoạt 30 nghìn USD rồi bỏ trốn

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Quân

Trước đó, ngày 17-9, Phòng CSHS tiếp nhận tin báo của ông Wang Qiang (1996) về việc bị chiếm đoạt số tiền 30.000 USD.

Theo điều tra ban đầu, do có nhu cầu đổi ngoại tệ, trước đây ông Wang Qiang nhiều lần nhờ Trần Văn Quân thực hiện dịch vụ đổi tiền. Ngày 13-9, ông Wang Qiang liên hệ với Quân qua ứng dụng WeChat để nhờ đổi 30.000 USD sang tiền Trung Quốc.

Trưa cùng ngày, Quân điều khiển ô tô Mazda CX5 đến nơi ở của ông Wang Qiang tại phường An Hải nhận số tiền trên. Quân cho biết chưa có sẵn tiền Trung Quốc nên cần tìm người đổi rồi sẽ chuyển lại vào tài khoản ngân hàng của ông Wang Qiang. Do đã nhiều lần giao dịch trước đó nên bị hại tin tưởng, cung cấp mã QR tài khoản và giao toàn bộ số tiền cho Quân.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Quân nảy sinh ý định chiếm đoạt. Đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa kết bạn với bị hại trên WeChat rồi điều khiển ô tô rời khỏi Đà Nẵng, chạy vào Nha Trang (Khánh Hòa) để lẩn trốn.

Xác định vụ việc có giá trị tài sản lớn, liên quan người nước ngoài, lãnh đạo Phòng CSHS đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố, đồng thời khẩn trương chỉ đạo thành lập tổ công tác gồm các điều tra viên, trinh sát viên dày dạn kinh nghiệm tập trung truy xét, quyết tâm làm rõ đối tượng gây án.

Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do thông tin ban đầu về đối tượng khá ít, chủ yếu từ lời trình báo của bị hại. Đặc biệt, ngay sau khi thực hiện hành vi chiếm đoạt, đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi địa bàn, tìm cách cắt đứt các dấu vết liên lạc nhằm che giấu tung tích.

Bằng việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên trì rà soát, sàng lọc từng nguồn tin, lực lượng CSHS từng bước dựng lại hành trình bỏ trốn của đối tượng. Sau thời gian truy xét khẩn trương, các trinh sát xác định nghi phạm là Trần Văn Quân và phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại Nha Trang.

Ngay khi xác định được nơi ẩn náu của đối tượng, Phòng CSHS đã cử tổ công tác phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai bắt giữ, đưa Quân về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Đáng chú ý, quá trình kiểm tra hành chính, lực lượng Công an phát hiện trong ba lô màu đen Quân mang theo có 30.000 USD, đúng bằng số tiền bị hại trình báo bị chiếm đoạt. Trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng tang vật bị thu giữ, Quân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tang vật tạm giữ gồm 30.000 USD, 1 ô tô Mazda CX5, 1 điện thoại iPhone 17 Pro cùng một số giấy tờ, vật dụng liên quan.

Hiện Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

X.SƠN