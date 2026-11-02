Khởi tố đối tượng chém người

Cán bộ điều tra lấy lời khai đối tượng Viên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trong lúc nói chuyện, ông Lê Hải Dương (1975) xảy ra cãi vã, xô xát với bà Nguyễn Thị Lý (1981, mẹ của Viên). Chứng kiến sự việc, Trương Quang Viên lấy dao chém ông Dương bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 35%. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.