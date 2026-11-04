Khởi tố đối tượng chém 3 người nhà sau tiệc sinh nhật tại Lào Cai

Ngày 4.11, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố một đối tượng về tội giết người.

Danh tính đối tượng được xác định là Lý A Lềnh (SN 1985), trú tại thôn Ngam Lâm, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Trước đó, ngày 1.11, Lềnh tới nhà anh trai là Lý A Tờ ăn cơm, uống rượu, dự tiệc sinh nhật cháu, sau đó trở về nhà lúc 22h.

Lý A Lềnh bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn. Ảnh: CACC

Khoảng 2 tiếng sau, người này cầm dao quay lại chém anh trai, chị dâu và cháu gái của mình khiến 3 người bị thương. Sau khi gây án, đối tượng lẩn trốn lên rừng.

Nhận được tin báo từ nạn nhân, lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm và đã bắt giữ được Lý A Lềnh vào khoảng 15h ngày 3.11 tại khu vực đồi phía sau nhà.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và xử lý đối tượng theo quy định.