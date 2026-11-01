Khởi tố đối tượng chặn ô tô, véo mũi tài xế

Bị can Lê Xuân Hưng

Trước đó, như ANTĐ đã thông tin, trên mạng xã hội xuất hiện một clip phản ánh về vụ việc người đi xe máy dừng trước đầu ôtô, có hành vi hành hung tài xế xảy ra trên đường Dương Đức Hiền, xã Thuận An.

Qua xác minh, khoảng 8h30 ngày 11/10/2026, trên đường Dương Đức Hiền, xảy ra vụ việc một người đi xe máy dừng trước đầu ô tô, sau đó xảy ra mâu thuẫn và có hành vi hành hung người điều khiển ô tô.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thuận An đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm việc với người điều khiển xe máy là Lê Xuân Hưng để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan Công an, Hưng khai nhận, khi đang điều khiển xe máy theo hướng từ Bắc Ninh đi Hà Nội, có tín hiệu xin đường để chuyển hướng về nhà thì cho rằng bị ô tô đi phía sau chèn ép. Sau đó, Hưng điều khiển xe máy vượt lên phía trước đầu ô tô, dừng xe và xuống nói chuyện với người điều khiển ô tô. Trong quá trình hai bên lời qua tiếng lại, Hưng đã dùng tay bóp mũi và tát người lái xe một cái.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Xuân Hưng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngoài ra, Công an xã đang tiếp tục làm rõ, củng cố hồ sơ, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông khác theo quy định của pháp luật.