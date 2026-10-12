Khởi tố đối tượng chặn đường cưỡng hiếp cô gái trong đêm khuya

Ngày 12/10, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đã phối hợp với Công an xã Đông Hải tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Chí Tưởng (SN 2002, ngụ xã Bạch Biển, tỉnh Cà Mau) để điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khuya 29/9, Công an xã Đông Hải tiếp nhận thông tin một cô gái (21 tuổi) bị đối tượng cưỡng hiếp. Theo trình bày của nạn nhân, khi đang trên đường đi làm về, đến đoạn đường thuộc ấp Cồn Cù, nạn nhân bị một nam thanh niên điều khiển xe mô tô đi ngược chiều khống chế, cưỡng hiếp.

Đối tượng Lê Chí Tưởng.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng rời đi. Nạn nhân đến nhà dân gần đó cầu cứu và liên hệ với gia đình.

Công an xã Đông Hải xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên nhanh chóng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xác minh, truy vết đối tượng.

Đến ngày 4/10, Công an xã Đông Hải đã làm rõ vụ việc, bắt giữ đối tượng gây án. Tại cơ quan Công an, Tưởng thừa nhận hành vi phạm tội.