Khởi tố đối tượng chặn đầu ô tô, tác động tài xế giữa đường

Ngày 31/10, Công an Tp.Hà Nội cho biết, Công an xã Thuận An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Xuân Hưng (sinh ngày 21/4/1972, trú tại thôn Linh Quy, xã Thuận An, Tp.Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công an xã Thuận An tiếp nhận thông tin: Sáng ngày 11/10/2026, mạng xã hội đăng tải video một người điều khiển xe máy dừng trước đầu ô tô và tác động vào người điều khiển ô tô trên đường Dương Đức Hiền, xã Thuận An.

Bị can Lê Xuân Hưng. Ảnh: Công an Tp. Hà Nội

Công an xã Thuận An đã làm việc với Lê Xuân Hưng, là người điều khiển xe máy. Tại cơ quan Công an, Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28/10/2026, Công an xã Thuận An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Xuân Hưng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, Công an xã đang tiếp tục làm rõ, củng cố hồ sơ, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông khác theo quy định của pháp luật.