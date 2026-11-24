Theo kết quả điều tra ban đầu, Long thường xuyên qua lại khu vực biên giới để mua gỗ lậu và động vật hoang dã từ Campuchia đưa về Việt Nam bán kiếm lời. Để vận chuyển hàng, đối tượng sử dụng ô tô 16 chỗ đã tháo bỏ các băng ghế. Long thường lợi dụng đêm tối, di chuyển qua các đường mòn, khu vực vắng vẻ nhằm tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Sau khi đưa hàng về Việt Nam, Long tập kết tại một lán trại gần biên giới rồi chia nhỏ, bán cho các xưởng gỗ trên địa bàn xã Chư Prông và xã Ia Lâu.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh Công an Gia Lai.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an xã Ia Mơ và lực lượng Kiểm lâm kiểm tra lán trại của Long tại khu vực Đội 33, Lâm trường An Biên, xã Ia Mơ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 46 hộp gỗ thuộc các chủng loại căm xe, cà chít... tập kết trên ô tô và khu vực xung quanh.

Mở rộng điều tra, Công an tiếp tục thu giữ nhiều hộp gỗ Long đã bán cho các xưởng. Tổng khối lượng gỗ thu giữ trong vụ án hơn 9m³.

Ngoài ra, tại lán trại, lực lượng chức năng còn thu giữ một khẩu súng AK cùng 78 viên đạn. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố Long về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.