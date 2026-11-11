Khởi tố đối tượng buôn bán hơn 4.100 bao thuốc lá nhập lậu

Lực lượng Công an thu giữ hơn 4.100 bao thuốc lá điếu nhập lậu tại nơi ở của đối tượng Trần Văn Nam. Ảnh: Công an TP. Huế

Trước đó, vào lúc 18 giờ 40 phút ngày 2/11/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Tổ công tác Công an phường Hương An phát hiện Trần Văn Nam điều khiển xe mô tô, phía sau chở 2 thùng carton có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện bên trong có 1.500 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, Nam không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số thuốc lá trên.

Khám xét nơi ở của Trần Văn Nam, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 2.620 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất. Tổng số tang vật thu giữ là 4.120 bao thuốc lá nhập lậu.

Qua đấu tranh, Trần Văn Nam khai nhận, số thuốc lá này được Nam mua từ những người đi xe khách (không rõ nhân thân, lai lịch), sau đó đem về nhà cất giấu, chờ dịp Tết Nguyên đán năm 2027 để bán lại cho các quán tạp hóa trên địa bàn kiếm lời.

Hiện, Công an phường Hương An đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.