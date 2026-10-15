Khởi tố đối tượng bán lượng lớn hàng giả mạo nhãn hiệu ở Thái Nguyên

Ngày 15.10, theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, đơn vị này đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố một bị can về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Danh tính bị can được xác định là Nguyễn Văn Duy (SN 2000), chủ cửa hàng Duy Bom tại xóm Hòa Bình (xã Phú Bình), người này bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.

Bị can Nguyễn Văn Duy, chủ cửa hàng Duy Bom bị khởi tố về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp"

Theo đó, ngày 1.10, Công an xã Phú Bình phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 kiểm tra cửa hàng Duy Bom do Nguyễn Văn Duy làm chủ.

Tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện 974 sản phẩm quần áo mang nhãn hiệu Adidas, Louis Vuitton và Dior nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Nguyễn Văn Duy tại cửa hàng khi lực lượng chức năng đến kiểm tra

Số hàng hóa bị tạm giữ, niêm phong gồm 181 bộ quần áo cộc xuân hè mang nhãn hiệu Adidas, 280 áo phông cộc tay và 343 áo khoác thu đông mang nhãn hiệu Louis Vuitton cùng 170 áo khoác thu đông mang nhãn hiệu Dior.

Kết quả giám định xác định toàn bộ số hàng hóa trên là hàng giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ. Tổng giá trị tang vật được định giá gần 332 triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.