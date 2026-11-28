Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Cửu Long.

Ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Cửu Long (sinh năm 1970, trú tại TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 10/2025, Nguyễn Cửu Long được ủy quyền thực hiện công trình phá dỡ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang (cũ) theo phương án đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Long tự ý bán hơn 4.000 tấn xà bần ra bên ngoài, thay vì xử lý theo phương án được phê duyệt. Hành vi này xảy ra tại khu vực tổ 4, ấp Tân Điền, xã Châu Thành, tỉnh An Giang.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

HOÀNG ĐÔ