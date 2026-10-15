Khởi tố đối tượng bắn đồng nghiệp tại Lào rồi bỏ trốn

Theo thông tin ban đầu, ngày 3/9/2026, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh về việc anh Phạm Anh Tuấn (SN 1995, trú tại TP Hải Phòng) nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng do trúng 2 phát súng vào vùng bụng và đùi.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định, khoảng sáng 2/9, khi anh Tuấn đang ngủ tại phòng số 45, khách sạn Viêng Khăm, thuộc huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào), một đối tượng bịt mặt bất ngờ xông vào phòng, dùng súng bắn nạn nhân rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Đối tượng Giang tại cơ quan chức năng.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị và Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét đối tượng gây án.

Quá trình điều tra xác định nghi phạm là Nguyễn Đình Giang, đồng nghiệp của anh Tuấn tại Lào. Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Giang đã dùng súng ngắn bắn anh Tuấn gây thương tích nặng. Sau khi gây án, đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, di chuyển lên tỉnh Lai Châu với ý định vượt biên sang Trung Quốc để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Hai vỏ đạn được cơ quan chức năng thu giữ tại hiện trường.

Ngày 14/9/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu tổ chức truy bắt, khống chế thành công Nguyễn Đình Giang.

Tại cơ quan điều tra, Giang đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện, Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.